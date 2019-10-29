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Боец MMA напал на судью после поражения (Видео)
09:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Американский боец смешанных единоборств 38-летний Маркус Сурин напал на рефери после поединка.

Американский боец смешанных единоборств 38-летний Маркус Сурин напал на рефери после поединка на турнире Bellator 232, который прошёл в Анкасвилле.

Соперник Сурина 31-летний американец Девин Пауэлл во втором раунде провёл удушающий приём. Рефери поединка принял решение остановить поединок, присудив победу Пауэллу.

После этого 38-летний Сурин схватил судью за ногу и не отпускал на протяжении нескольких секунд. Боец был дезориентирован после удушающего приёма и, думая, что бой продолжается, по ошибке схватил за ногу судью. Спустя несколько секунд бойца оттащили от рефери.

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"If you get a single leg on the ref, you’re gonna have a bad time" @devinpowell_nostosmma gets the finish at the #Bellator232

Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

Сурин дебютировал в смешанных единоборствах в январе 2015 года. На его счету 6 побед и 2 поражения. Пауэлл, который выступает в MMA с 2012 года, провёл 14 поединков, в которых одержал 10 побед и потерпел 4 поражения.

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MMA, UFC, Маркус Сурин.
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