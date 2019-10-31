Украинского бойца жестко вырубили на турнире по ММА в Польше (Видео)

В польском Гданьске на турнире Fame MMA 5 состоялся большой вечер смешанных единоборств, в одном из поединков которого выступил украинский боец.
Украинец Олег Ряшенцев дебютировал в ММА с болезненного поражения. Противостоял Ряшенцеву польский боец-дебютант Камил Хассан по прозвищу "Хасси".
Уже в первом раунде Хасси ударом ногой выцелил голову украинца и отправил того в тяжелейший нокаут.
— Streetfight Bancho (@streetfitebanch) October 26, 2019
Видео нокаута можно посмотреть в Твиттере Streetfight Bancho.