Украинского бойца жестко вырубили на турнире по ММА в Польше (Видео)

Новости спорта:Украинский боец Олег Ряшенцев неудачно дебютировал в ММА.

В польском Гданьске на турнире Fame MMA 5 состоялся большой вечер смешанных единоборств, в одном из поединков которого выступил украинский боец.

Украинец Олег Ряшенцев дебютировал в ММА с болезненного поражения. Противостоял Ряшенцеву польский боец-дебютант Камил Хассан по прозвищу "Хасси".

Уже в первом раунде Хасси ударом ногой выцелил голову украинца и отправил того в тяжелейший нокаут.

Видео нокаута можно посмотреть в Твиттере Streetfight Bancho.