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Украинского бойца жестко вырубили на турнире по ММА в Польше (Видео)

Украинского бойца жестко вырубили на турнире по ММА в Польше (Видео)
09:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook

Новости спорта:Украинский боец Олег Ряшенцев неудачно дебютировал в ММА.

В польском Гданьске на турнире Fame MMA 5 состоялся большой вечер смешанных единоборств, в одном из поединков которого выступил украинский  боец.

Украинец Олег Ряшенцев дебютировал в ММА с болезненного поражения. Противостоял Ряшенцеву польский боец-дебютант Камил Хассан по прозвищу "Хасси".

Уже в первом раунде Хасси ударом ногой выцелил голову украинца и отправил того в тяжелейший нокаут.

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Видео нокаута можно посмотреть в Твиттере Streetfight Bancho.

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Все по теме:

Видео, Нокаут, MMA, Новости ММА, Олег Ряшенцев.
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