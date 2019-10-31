Нурмагомедов-старший рассказал, когда Хабиб завершит карьеру

Новости спорта:Абдулманап Нурмагомедов рассказал, сколько еще боев в октагоне проведет его сын Хабиб.

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов скоро завершит спортивную карьеру. Об этом рассказал отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов, который отметил, что Хабиб проведет еще 2-3 боя.

"Сейчас другой уровень, парни выросли, подтянулись молодые. Большая конкуренция. И у нас есть амбиции. Хабиб должен уходить через 2-3 боя", - заявил Абдулманап на YouTube-канале Fight Nights Global.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов является непобежденным чемпионом UFC,у которого на профи-сцене 28 побед в 278боях. В своем последнем поединке россиянин победил американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.

Отметим, что одним из вероятных соперником Нурмагомедова на ближайший бой является американец Тони Фергюсон. Кроме того, любители ММА ждут возможного реванша Нурмагомедов - Макгрегор.