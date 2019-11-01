Чемпион Украины распрощался с двумя исполнителями

Новости спорта:Донбасс решил прекратить сотрудничество с двумя хоккеистами.

В адрес Украинской хоккейной лиги поступил отзаявочный список от «Донбасса». Клуб отзаявил защитника Максима Каменькова и нападающего Сергея Кузьмика.

Максим Каменьков усилил «Донбасс» накануне старта сезона 2019/20 – защитник провёл 9 игр, в которых забросил 2 шайбы.

Сергей Кузьмик перешёл в состав дончан из «Кременчука» в 2017 году. В текущем сезоне форвард отметился 2 результативными передачами в 3 матчах.

Напомним, что следующий матч «Донбасс» проведёт завтра, 2 ноября, против «Белого Барса».