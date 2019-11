В Нью-Йорке в ночь на 3-е ноября прошел UFC 244. Главным поединком стал бой Нейта Диаса и Хорхе Масвидаля за титул The Baddest Motherfucker (BMF) — "главного гангстера" организации.

В начале четвертого раунда бой был остановлен из-за опасений за здоровье Диаза, который получил глубокие рассечения над правым глазом. Победа техническим нокаутом.

Нейт Диаз - Хорхе Масвидаль. Видео нокаута.

It's over. Doctor calls a stop to this one due to a cut on Diaz's eye. #UFC244 pic.twitter.com/F66UjSBsSo

— UFC (@ufc) November 3, 2019