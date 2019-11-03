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Со разгромил Карлсена в финале ЧМ-2019 по шахматам Фишера

Со разгромил Карлсена в финале ЧМ-2019 по шахматам Фишера
10:08 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Американский гроссмейстер Уэсли Со обыграл норвежца Магнуса Карлсена в финале чемпионата мира по шахматам Фишера.

Первый официальный чемпионат мира ФИДЕ по этой разновидности шахмат завершился в пригороде Осло.

В финале Со разгромил Карлсена со счётом 13,5-2,5. Соперники сыграли 4 партии с контролем времени 45 минут на 40 ходов плюс 15 минут до конца партии без добавления, где за победу начисляется 3 очка, и две партии с контролем времени 15 минут плюс 2 секунды на ход, где за победу дается 2 очка.

Россиянин Ян Непомнящий выиграл матч за третье место у американца Фабиано Каруаны со счётом 12,5-5,5. Россиянин отпраздновал победу после третьей партии "короткого" рапида.

Победитель получил $ 125 тыс., финалист — $ 75 тыс., бронзовый призёр — $ 50 тыс., а игрок, занявший четвёртое место, — $ 40 тыс.

ИИ научился играть в шахматы, читая комментарии

Справка: Шахматы Фишера - вариант шахмат, в котором начальная расстановка фигур выбирается случайным образом с ограничениями. Предложен Робертом Фишером - 11‑м чемпионом мира по шахматам. 

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Шахматы, Уэсли Со, Магнес Карлсен, Шахматы Фишера.
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