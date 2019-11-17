Биатлон: Доценко финишировал в топ-20 масс-старта Б Шушена

Новости спорта:Украинец допустил три промаха на огневых рубежах.

Андрей Доценко занял 19-е место в масс-старте Б на международных предсезонных соревнованиях в норвежском Шушене.

Победителю гонки бельгийцу Флорану Клоду украинец уступил минуту и 35,9 секунды, допустив три промаха на огневых рубежах.

Напомним, сегодня десять украинских биатлонисток прошли дистанцию в женском масс-старте в Шушене, а Валентина Семерененко и Дарья Блашко оказались в десятке лучших.

Шушен. Предсезонные соревнования. Масс-старт Б

1. Флоран Клод (Бельгия, 0+0+0+0) 38:45,5

2. Вегард Гьермундсхауг (Норвегия, 1+0+2+0) +5,0

3. Ондржей Моравец (Чехия, 1+0+1+0) +9,6

…

19. Андрей Доценко (Украина, 1+1+0+1) +1:35,9

Результаты украинских биатлонисток в масс-старте Шушена-2019