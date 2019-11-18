НХЛ: результаты матчей за 17.11.19 (Видео)

Новости спорта:В НХЛ закончились два матча регулярного сезона.

В первом матче дня финалист Кубка Стэнли 2018 года Вегас не оставил шансов гостям из Канады.

Вегас Голден Найтс — Калгари Флеймс 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)

Первые два периода были равными, но в каждом из них хозяева одерживали минимальные победы. В последнем игроки Калгари и вовсе посыпались. Как итог, разгромное поражение.

Чикаго Блэкхокс — Баффало Сейбрз 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Второй матч игрового дня также не отличался интригой. Чикаго достаточно быстро оформило себе преимущество и спокойно довело матч к победе.