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Нурмагомедов выйдет в октагон против Фергюсона: обнародован контракт на бой

Нурмагомедов выйдет в октагон против Фергюсона: обнародован контракт на бой
07:26 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Бой между россиянином и американцем пройдет в Бруклине и станет главным событием вечера.

Обладатель титула чемпиона мира UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет защиту своего пояса против Тони Фергюсона.

Как сообщил менеджер россиянина Али Абдельазиз, поединок пройдет 18 апреля 2020 года в Бруклине.

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Here we go. The champ signed his bout agreement against Tony Ferguson. This man has been asking for this ass whooping and now he has earned it April 18th the eagle will land in Brooklyn one more time. This one is for the fans.

Публикация от Ali (@aliabdelaziz000)

"Чемпион подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном. "Орел" будет биться в Бруклине 18 апреля, это все для болельщиков", - отметил функционер в своем Instagram, выложив фото подписанного контракта.

Ранее менеджер Нурмагомедоав Ризван Магомедов заявил, что бой между его клиентом и Фергюсоном может пройти в России.

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MMA, UFC, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон.
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