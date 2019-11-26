Нурмагомедов выйдет в октагон против Фергюсона: обнародован контракт на бой

Новости спорта:Бой между россиянином и американцем пройдет в Бруклине и станет главным событием вечера.

Обладатель титула чемпиона мира UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет защиту своего пояса против Тони Фергюсона.

Как сообщил менеджер россиянина Али Абдельазиз, поединок пройдет 18 апреля 2020 года в Бруклине.

"Чемпион подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном. "Орел" будет биться в Бруклине 18 апреля, это все для болельщиков", - отметил функционер в своем Instagram, выложив фото подписанного контракта.

Ранее менеджер Нурмагомедоав Ризван Магомедов заявил, что бой между его клиентом и Фергюсоном может пройти в России.