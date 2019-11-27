Химик потерпел второе поражение в Лиге чемпионов по волейболу

Новости спорта:"Химик" потерпел поражение от польской команды "Лодзь".

"Химик" потерпел поражение от польской команды "Лодзь" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первую и вторую партию наша команда записала в свой актив, а вот следующие две проиграла и переревела игру на решающий сет, в котором им не удалось зацепиться за победу.

Лига чемпионов. Группа С. 2-й тур

"Химик" – "Лодзь" 2:3 (25:23, 25:17, 20:25, 18:25, 8:15)

На счету николаевской команды одно очко в Лиге чемпионов. Следующий матч украинки проведут также дома – 17 декабря примут чемпионов Германии "Штутгарт".