Биатлон. Результаты женской спринтерской гонки в Шушене (Видео)

Уже первые два стартовых номера в украинской команде были очень примечательны, и заставляли болельщиков ждать гонку с неподдельным интересом. Тем более, что продолжавший резвиться на стадионе сильнейший порывистый ветер обещал самые фантастические сюжеты гонки.

Волею отбора в команду Елена Пидгрушная попала на Кубок IBU впервые после… 14-летней паузы! В сезоне 2005/06 юниорка Пидгрушная на этом уровне провела всего два старта на декабрьском этапе в Виндишгарстен-Розенау, после чего в ее карьере были только гонки уровня Кубка мира (ОИ, ЧМ), изредка разбавлявшиеся чемпионатами Европы. Екатерина Бех и вовсе не имела пока опыта участия в Кубке IBU, хотя спринт Кубка мира в багаже ее опыта уже есть. Ну и титул действующей чемпионки мира среди юниорок – тоже не последний в биатлоне.

Но все предстартовые истории отошли далеко на второй план, когда девушки вышли на трассу. Пидгрушная со старта взяла крейсерский ход, словно намереваясь прямо из Шушена бегом отправиться в Остерсунд. Но первый «шлагбаум» ждал Лену уже в лежке: два промаха заставили скорректировать победные планы. А на стойке сильнейший порыв ветра заставлял капитана команды мучительно долго выцеливать каждую мишень, но даже при таком темпе стрельбы не удалось избежать еще 300 штрафных метров. В итоге с четырьмя кругами штрафа Пидгрушная финишировала на шестом месте в итоговом протоколе, показав пятую скорость бега среди 89 стартовавших участниц! С первыми цветами сезона, капитан!

Olympic champion Olena Pidhrushna starts the competition, while the wind gusts become even stronger than during the men’s sprint! pic.twitter.com/PwKR2n3DDw

— IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) November 28, 2019