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Биатлон. Результаты женской спринтерской гонки в Шушене (Видео)

Биатлон. Результаты женской спринтерской гонки в Шушене (Видео)
17:08 Сегодня Телеграф biathlon.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Первый соревновательный день нового сезона Кубка IBU завершился в Шушене женским спринтом.

Уже первые два стартовых номера в украинской команде были очень примечательны, и заставляли болельщиков ждать гонку с неподдельным интересом. Тем более, что продолжавший резвиться на стадионе сильнейший порывистый ветер обещал самые фантастические сюжеты гонки.

Волею отбора в команду Елена Пидгрушная попала на Кубок IBU впервые после… 14-летней паузы! В сезоне 2005/06 юниорка Пидгрушная на этом уровне провела всего два старта на декабрьском этапе в Виндишгарстен-Розенау, после чего в ее карьере были только гонки уровня Кубка мира (ОИ, ЧМ), изредка разбавлявшиеся чемпионатами Европы. Екатерина Бех и вовсе не имела пока опыта участия в Кубке IBU, хотя спринт Кубка мира в багаже ее опыта уже есть. Ну и титул действующей чемпионки мира среди юниорок – тоже не последний в биатлоне.

Но все предстартовые истории отошли далеко на второй план, когда девушки вышли на трассу. Пидгрушная со старта взяла крейсерский ход, словно намереваясь прямо из Шушена бегом отправиться в Остерсунд. Но первый «шлагбаум» ждал Лену уже в лежке: два промаха заставили скорректировать победные планы. А на стойке сильнейший порыв ветра заставлял капитана команды мучительно долго выцеливать каждую мишень, но даже при таком темпе стрельбы не удалось избежать еще 300 штрафных метров. В итоге с четырьмя кругами штрафа Пидгрушная финишировала на шестом месте в итоговом протоколе, показав пятую скорость бега среди 89 стартовавших участниц! С первыми цветами сезона, капитан!

По схожему сценарию развивалась стрельба и у Кати Бех. С той лишь разницей, что в лежке она отработала на один промах чище, и всего на рубежах провела на 18 секунд меньше. Но на последнем круге Бех получила бесценный урок от опытной подруги по сборной – как надо бороться на заключительных километрах дистанции, и все-таки финишировала позади Лены. Все-таки последний круг Пидгрушной остается брэндом, даже на Кубке IBU ) Уступила Катя и еще нескольким участницам, финишировав 12-й.

Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Шушене

У других наших девушек ситуация со стрельбой обстояла не лучше. В экстремальных ветровых условиях снайперские качества изменили Юлии Журавок, которая на каждом из рубежей закрывала всего по две мишени. И при все еще не очень высокой скорости это привело Юлю на 47-е место в финишном протоколе. Чуть более высокая скорость при тех же шести промахах позволили Ольге Абрамовой оказаться повыше – на 44-й позиции.

Чуть лучше удалась стрельба Анне Кривонос – четыре промаха. Но наша молодая спортсменка допустила очень обидную ошибку в стойке, «перестояв» на последнем выстреле, и все равно заработав еще один круг штрафа. Возможно, без этой лишней паузы удалось бы отыграть еще несколько позиций, но пока Аня начала сезон с 22-го результата – пока лучшего в своей международной взрослой карьере. Наконец, Валерии Дмитренко в сложных ветровых условиях не удалось предъявить свои главные козыри – точную стрельбу, и, заработав шесть кругов штрафа, к финишу Лера пришла 48-й. Что любопытно, на последнем круге Дмитренко отыграла шесть позиций. Пусть это и не борьба за очень высокие места, но это – новая черта в выступлениях Леры.

А борьба за победу получилась невероятно захватывающей! Итоговые результаты четырех сильнейших биатлонисток в этой гонке уместились в 10-секундный интервал! При этом домашняя трасса оказалась счастливой для норвежки Каролин Эрдаль, которая за счет скорости на последнем круге сумела опередить американку Келси Джоан Диккинсон, несмотря на то, что у скандинавской спортсменки было на один круг штрафа больше – три против двух. А самая быстрая в этой гонке - немка Марен Хаммершмидт – хотя и отыгрывала секунды на каждом отрезке дистанции, все-таки не осталась от представительницы США на расстоянии одной секунды, имея четыре круга штрафа! И уж совсем обидно шведке Элизабет Хогберг, которая отбегала те же четыре штрафных круга, на дистанции была очень сильна, но остановилась менее чем в двух секундах от пьедестала почета…

После такого эмоционального старта сезона спортсменам нужна передышка. И календарь первого этапа такую паузу дарит: завтра в Шушене спортсмены получат день отдыха, чтобы в субботу снова продолжить соревнования спринтами у мужчин и женщин.

Спринт. Женщины

1. Каролин Эрдаль (1+2) 26:21,4

2. Келси Джоан Дикинсон (0+2) +6,6

3. Марен Хаммершмидт (2+2) +7,6

...

6. Елена Пидгрушная (2+2) +44,2

12. Екатерина Бех (1+2) +1:09,9

22. Анна Кривонос (2+2) +1:51,9

44. Ольга Абрамова (3+3) +2:41,1

47. Юлия Журавок (3+3) +2:53,3

48. Валерия Дмитренко (2+4) +3:03,2

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