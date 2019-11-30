Шушен 2019. Результаты второго мужского спринта

Новости спорта:Украинцы провалили вторую спринтерскую гонку в Шушене.

Второй мужской спринт стартового этапа Кубка IBU в норвежском Шушене оказался менее успешным для украинской сборной, чем гонка двухдневной давности. Погодные условия сегодня были уже существенно лучше тех, при которых спортсменам пришлось соревноваться в четверг. Тем не менее, лишь одному из наших ребят удалось продемонстрировать точную стрельбу. Этим снайпером оказался Руслан Бригадир, который таким образом отпраздновал свой день рождения.

Однако, даже с «нулями» Бригадир финишировал вне зачетной зоны, 58-м, не без труда отобравшись даже в гонку преследования. А лучшим в команде вновь стал Андрей Доценко. Но по скорости наш спортсмен пока далек от лидеров, и все, чего ему удалось добиться с двумя промахами – попадание в зачетную зону на 37-й позиции.

Доценко оказался единственным из украинцев с кубковыми очками в этом спринте. На пороге зачетной зоны остановился Богдан Цымбал. По чистому ходу он был быстрейшим среди наших ребят, но вот точности на этот раз очень не хватило – на двух огневых рубежах Богдан заработал четыре круга штрафа и на финише оказался 41-м.

Сопоставимую с Цымбалом скорость продемонстрировал Сергей Семенов, но те же четыре промаха и менее быстрая работа на огневых рубежах привели нашего самого опытного спортсмена в нынешнем составе на Кубке IBU на 54-ю строчку финишного протокола. Пятый участник команды Виталий Труш вновь относительно неплохо проявил себя на огневых рубежах, закончив их с двумя промахами, но был очень небыстр на дистанции – 57-е итоговое время спринта.

Результаты мужского спринта:

1. Фредрик Гьесбакк (0+0) 23:01,3

2. Синдре Петтерсен (2+0) +20,9

3. Лукас Фратцшер (1+0) +28,1

...

37. Андрей Доценко (1+1) +2:06,7

41. Богдан Цымбал (2+2) +2:19,5

54. Сергей Семенов (1+3) +2:46,4

57. Виталий Труш (0+2) +2:48,7

58. Руслан Бригадир (0+0) +2:48,8

А лучше всех 110-ти участников гонки сумел свести воедино скорость и точность норвежец Фредрик Гьесбакк, который показал четвертый ход по дистанции и идеальную стрельбу, опередив на финише ближайшего соперника на 21 секунду. Вторым стал самый быстрый лыжник на этой дистанции, и также представитель сборной-хозяйки этапа, Синдре Петтерсен, пробравшийся на пьедестал почета с двумя кругами штрафа. Бронза в активе немца Лукаса Фратцшера.