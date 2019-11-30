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Шушен 2019. Результаты второго мужского спринта

Шушен 2019. Результаты второго мужского спринта
14:03 Сегодня Телеграф biathlon.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинцы провалили вторую спринтерскую гонку в Шушене.

Второй мужской спринт стартового этапа Кубка IBU в норвежском Шушене оказался менее успешным для украинской сборной, чем гонка двухдневной давности. Погодные условия сегодня были уже существенно лучше тех, при которых спортсменам пришлось соревноваться в четверг. Тем не менее, лишь одному из наших ребят удалось продемонстрировать точную стрельбу. Этим снайпером оказался Руслан Бригадир, который таким образом отпраздновал свой день рождения. 

Однако, даже с «нулями» Бригадир финишировал вне зачетной зоны, 58-м, не без труда отобравшись даже в гонку преследования. А лучшим в команде вновь стал Андрей Доценко. Но по скорости наш спортсмен пока далек от лидеров, и все, чего ему удалось добиться с двумя промахами – попадание в зачетную зону на 37-й позиции.

Доценко оказался единственным из украинцев с кубковыми очками в этом спринте. На пороге зачетной зоны остановился Богдан Цымбал. По чистому ходу он был быстрейшим среди наших ребят, но вот точности на этот раз очень не хватило – на двух огневых рубежах Богдан заработал четыре круга штрафа и на финише оказался 41-м.

Сопоставимую с Цымбалом скорость продемонстрировал Сергей Семенов, но те же четыре промаха и менее быстрая работа на огневых рубежах привели нашего самого опытного спортсмена в нынешнем составе на Кубке IBU на 54-ю строчку финишного протокола. Пятый участник команды Виталий Труш вновь относительно неплохо проявил себя на огневых рубежах, закончив их с двумя промахами, но был очень небыстр на дистанции – 57-е итоговое время спринта.

Лидер сборной Украины по биатлону пропустит старт в Эстерсунде

Результаты мужского спринта:

1.  Фредрик Гьесбакк (0+0)  23:01,3

2.  Синдре Петтерсен (2+0)  +20,9

3.  Лукас Фратцшер (1+0)  +28,1

...

37.  Андрей Доценко (1+1)  +2:06,7

41.  Богдан Цымбал (2+2)  +2:19,5

54.  Сергей Семенов (1+3)  +2:46,4

57.  Виталий Труш (0+2)  +2:48,7

58.  Руслан Бригадир (0+0)  +2:48,8

А лучше всех 110-ти участников гонки сумел свести воедино скорость и точность норвежец Фредрик Гьесбакк, который показал четвертый ход по дистанции и идеальную стрельбу, опередив на финише ближайшего соперника на 21 секунду. Вторым стал самый быстрый лыжник на этой дистанции, и также представитель сборной-хозяйки этапа, Синдре Петтерсен, пробравшийся на пьедестал почета с двумя кругами штрафа. Бронза в активе немца Лукаса Фратцшера.

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Биатлон, ФБУ, Кубок IBU, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Шушен 2019.
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