Гэтжи: Не могу позволить Хабибу остаться непобежденным

Новости спорта:Джастин Гэтжи очень хочет провести бой с Хабибом Нурмгаомедовым.

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, вновь сообщил, что хотел бы выйти в октагон с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом организации в лёгком весе.

"Я постараюсь» добраться до Хабиба. Не могу позволить ему остаться непобеждённым, не попробовав свои силы в бою с ним. Я думаю, что я один из опаснейших легковесов в мире, у меня есть необходимые качества, с которыми Хабиб раньше не имел дела.

У меня много силы в руках и ногах. Я хорош в борьбе. Я борюсь столь же долго, что и Хабиб. Так что я сделаю всё, чтобы получить этот бой", — приводит словуа Джастина Гэтжи BJPenn.

Гэтжи провёл 23 боя в смешанных единоборствах, в которых одержал 21 победу и потерпел 2 поражения. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в MMA.