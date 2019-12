Биатлон. Результаты мужской гонки преследования в Шушене (Видео)

Первыми на дистанцию вышли мужчины.

Украинские спортсмены в этой гонке стартовали с далеких позиций после неудачно проведенного спринта, поэтому вынуждены были сосредоточиться на решении локальных задач. Очень неплохо с этим справились Андрей Доценко и Богдан Цымбал, которые с тремя промахами у каждого финишировали на 24-м и 27-м местах. При том, что Андрей стартовал 37-м, а Богдан – 41-м.

Для трех других наших ребят гонка и вовсе носила тренировочный характер – уж очень далекими были их начальные позиции. Хотя даже из глубин протокола вполне можно было претендовать на зачетную зону. Это подтвердил Виталий Труш, который стартовал с 57-го места и двумя ошибками на первой стрельбе, казалось, вычеркнул себя из какой-либо борьбы. Однако затем три подряд точных огневых рубежа позволили тернопольскому спортсмену подняться в топ-40 и набрать кубковые очки – 34-е место.

They keep the same positions at the finish line: Nawrath takes the win, Gjesbakk finishes second and Fratzscher third. pic.twitter.com/X9usmAUbyS

— IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) December 1, 2019