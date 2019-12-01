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Биатлон. Результаты мужской гонки преследования в Шушене (Видео)

Биатлон. Результаты мужской гонки преследования в Шушене (Видео)
14:39 Сегодня Телеграф biathlon.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Программа первого этапа Кубка IBU в Шушене завершилась сегодня гонками преследования.

Первыми на дистанцию вышли мужчины.

Украинские спортсмены в этой гонке стартовали с далеких позиций после неудачно проведенного спринта, поэтому вынуждены были сосредоточиться на решении локальных задач. Очень неплохо с этим справились Андрей Доценко и Богдан Цымбал, которые с тремя промахами у каждого финишировали на 24-м и 27-м местах. При том, что Андрей стартовал 37-м, а Богдан – 41-м.

Для трех других наших ребят гонка и вовсе носила тренировочный характер – уж очень далекими были их начальные позиции. Хотя даже из глубин протокола вполне можно было претендовать на зачетную зону. Это подтвердил Виталий Труш, который стартовал с 57-го места и двумя ошибками на первой стрельбе, казалось, вычеркнул себя из какой-либо борьбы. Однако затем три подряд точных огневых рубежа позволили тернопольскому спортсмену подняться в топ-40 и набрать кубковые очки – 34-е место.

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Руслан Бригадир и вовсе завершил четыре рубежа всего с одним промахом. Но скорость молодого биатлониста в начале сезона оставляет желать лучшего, и отличная стрельба не помогла пробраться в зачетную зону – 43-й. Вскоре после Бригадира финишировал и пятый из наших участников. Сергей Семенов пока никак не может обрести былую уверенность на огневых рубежах, и сегодня оставил незакрытыми четыре мишени. Если учесть, что и скоростью наш опытный биатлонист пока не блещет, его итоговый 46-й результат удивляет, лишь исходя из авторитета и заслуг Сергея. Но мы продолжаем верить в то, что болельщики еще увидят того Семенова, который на равных соперничал с самыми серьезными оппонентами.

Развязка в борьбе за победу получилась очень интересной. Вплоть до заключительного огневого рубежа лидировал победитель вчерашнего спринта Фредрик Гьесбакк. На первой половине дистанции его основным конкурентом был соотечественник Синдре Петтерсен, который намного быстрее двигался по трассе, но на рубежах стрелял неточно, а потому особой опасности для лидера не представлял.

Куда более серьезные намерения продемонстрировали два немца – Филипп Наврат и Лукас Фратцшер. Стартовав четвертым и третьим соответственно, оба методично подтягивались к лидеру на протяжении гонки. И подтянулись до того уровня, что оба перед заключительным рубежом могли претендовать на победу. Лучше других четвертую стрельбу провел Наврат, в то время как Гьесбакк и Фратцшер допустили по одной ошибке. В таком порядке спортсмены и финишировали, таким образом заработав по одной победе в гонке первого этапа Кубка IBU у каждого из троих.

Эта же тройка захватила лидерство и в общем зачете. Гьесбакк всего на одно очко опережает Фратцшера, а победитель персьюта Наврат «затаился» на дистанции в 32 балла. Лучше других из украинцев первый этап провел Андрей Доценко, который после трех гонок занимает 22-ю позицию.

Преследование. Мужчины

1. Филипп Наврат (0+0+1+0) 32:22,8

2. Фредрик Гьесбакк (0+0+1+1) +27,2

3. Лукас Фратцшер (0+1+1+1) +33,3

...

24. Андрей Доценко (1+0+2+0) +2:46,2

27. Богдан Цымбал (0+0+3+0) +3:11,5

34. Виталий Труш (2+0+0+0) +3:45,1

43. Руслан Бригадир (0+0+1+0) +4:50,6

46. Сергей Семенов (0+1+2+1) +5:08,4

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Биатлон, Видео, Кубок IBU, Сборная Украины по биатлону, Шушен 2019.
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