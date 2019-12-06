Глава UFC: Конор хочет реванша с Нурмагомедовым

Новости спорта:Дана Уайт считает, что Конор хочет снова провести бой против Хабиба Нурмагомедова.

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор жаждет снова провести поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Но сначала ирландец должен одержать победу над американцем Дональдом Серроне.

"Конор надеется, что выиграет у Серроне и как можно скорее встретится с Нурмагомедовым. Он не хочет дважды проходить отбор", - приводят слова Уайта информационные агентства.

Бой Макгрегора и Серроне пройдет 18 января в Лас-Вегасе в рамках вечера UFC.