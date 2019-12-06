Глава UFC: Конор хочет реванша с Нурмагомедовым

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор жаждет снова провести поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Но сначала ирландец должен одержать победу над американцем Дональдом Серроне.
"Конор надеется, что выиграет у Серроне и как можно скорее встретится с Нурмагомедовым. Он не хочет дважды проходить отбор", - приводят слова Уайта информационные агентства.
Бой Макгрегора и Серроне пройдет 18 января в Лас-Вегасе в рамках вечера UFC.