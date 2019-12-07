Девушка полностью разделась для боя, но все же провалила взвешивание (Видео)

Новости спорта:Спортсменка показала на весах 54,6 кг, при допустимом максимуме 52,6 кг.

В пятницу, 6 декабря, в Вашингтоне прошла официальная церемония взвешивания в преддверии турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 7.

В соглавном событии турнира выступят представительницы минимального веса — Марина Родригес и Синтия Кальвильо.

Последняя провалила взвешивание. В надежде уложиться в лимит весовой категории Кальвильо даже полностью разделась, но это никак ей не помогло: американка показала на весах 54,6 кг, при допустимом максимуме 52,6 кг.

Отметим, что это не первое провальное взвешивание в карьере Кальвильо. В ноябре 2018 года она не уложилась в лимит минимального веса в преддверии противостояния с Полианой Ботельо. Кроме того, в прошлом Синтия сдавала положительные допинг-пробы, в её организме были обнаружены следы марихуаны.