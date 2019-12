Девушка полностью разделась для боя, но все же провалила взвешивание (Видео)

В пятницу, 6 декабря, в Вашингтоне прошла официальная церемония взвешивания в преддверии турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 7.

В соглавном событии турнира выступят представительницы минимального веса — Марина Родригес и Синтия Кальвильо.

Последняя провалила взвешивание. В надежде уложиться в лимит весовой категории Кальвильо даже полностью разделась, но это никак ей не помогло: американка показала на весах 54,6 кг, при допустимом максимуме 52,6 кг.

#UFCDC co-headliner @Cyn_Calvillo missed weight by 4.5 pounds for her fight with Marina Rodriguez. pic.twitter.com/jJ2Pp1qs6K

— MMA Junkie (@MMAjunkie) 6 декабря 2019 г.