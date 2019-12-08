Чудовищный нокаут в бою Оверим - Розенстрайк (Видео)

Новости спорта:Жаирзиньо Розенстрайк победил Алистара Оверима в главном бою UFC on ESPN 7.

В ночь с 7 на 8 декабря (время киевское) в Вашингтоне (округ Колумбия, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 7. В его главном событии встретились шестой номер рейтинга в тяжёлом весе Алистар Оверим и 13-й номер Жаирзиньо Розенстрайк.

Победу в бою одержал Розенстрайк, который отправил соперника в нокаут ударом в челюсть за 4 секунды до окончания пятого раунда.

Изначально Оверим на турнире должен был сразиться с Уолтом Харрисом, но Харрис вынужден был сняться с шоу из-за пропажи дочери. Впоследствии полиция обнаружила тело 19-летней девушки.

You can see his lip completely fly off from that Jairzinho Rozenstruik just woke everyone up. I feel bad for anyone that bet Overeem winning. #UFCDC pic.twitter.com/e7rDmTiMBb — WhatsUpMMA (@WhatsUp_MMA) December 8, 2019

На счету Оверима в MMA 64 поединка в профессиональной карьере, в которых он одержал 45 побед и потерпел 18 поражений. На счету Розенстрайка 10 боев, в которых он одержал 10 побед.