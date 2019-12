Лэдд брутально нокаутировала Куницкую на турнире UFC on ESPN 7 (Видео)

Россиянка проиграла техническим нокаутом в третьем раунде после того, как Лэдд повалила Куницкую и провела серию мощных ударов.

Таким образом, Куницкая потерпела пятое поражение в профессиональной карьере при 12 победах. Ещё один бой был признан несостоявшимся. В UFC Куницкая провела четыре боя, в которых одержала две победы и потерпела два поражения.

Аспин Лэдд провела в ММА 10 боёв, одержав в них 9 побед и один раз потерпев поражение.

Fifth-ranked Aspen Ladd (9-1) reenters the bantamweight title picture, using the fire lit under her by her coach to blitzkrieg Yana Kunitskaya just over 30 seconds into round three! The 24-year-old owns seven finishes, six by her trademark, barbaric ground 'n pound. #UFCDC pic.twitter.com/lKlVfB4a4E

— Kyle Johnson (@VonPreux) December 8, 2019