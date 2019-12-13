Скачать
Пятница, 13.12.2019
WBO обязала Джошуа провести бой против Усика
WBO обязала Джошуа провести бой против Усика
Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)
Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)
Лига Европы. Результаты всех матчей 12.12.19
Лига Европы. Результаты всех матчей 12.12.19
Александрия поражением завершила еврокубковый сезон (Видео)
Александрия поражением завершила еврокубковый сезон (Видео)

Украина проиграла стартовый матч молодежного ЧМ-2019 по хоккею

Украина проиграла стартовый матч молодежного ЧМ-2019 по хоккею
07:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФХУ

Новости спорта:Украинские хоккеисты проиграли венграм.

В Киеве стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею U-20 в Дивизионе 1B. В первом туре сборная Украины проиграла Венгрии 1:5.

Сборная Украины проиграла в первом туре молодежного чемпионата мира по хоккею U-20 в Дивизионе 1B. В столичном Дворце спорта наши хоккеисты уступили сборной Венгрии 1:5. Единственную шайбу в составе украинской сборной забросил Архипенко.

В других матчах стартового тура Польша разгромила Италию 15:3, а Франция победила Эстонию 6:1.

Хоккейный матч Украина - Южная Корея перенесен по уникальной причине

В следующем матче 14 декабря сборная Украины сыграет против Польши. Начало - в 20:00.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Хоккей, Новости хоккея, Молодежная сборная Украины по хоккею.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Лугано: события матча (Видео)
02 Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)
03 Внутренний конфликт в Шахтере: высказался капитан
04 Ломаченко посетит чемпионский бой своих потенциальных соперников
05 Джошуа: Уайлдеру и Фьюри пока лучше не упоминать мое имя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь