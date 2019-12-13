Украина проиграла стартовый матч молодежного ЧМ-2019 по хоккею

Новости спорта:Украинские хоккеисты проиграли венграм.

В Киеве стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею U-20 в Дивизионе 1B. В первом туре сборная Украины проиграла Венгрии 1:5.

Сборная Украины проиграла в первом туре молодежного чемпионата мира по хоккею U-20 в Дивизионе 1B. В столичном Дворце спорта наши хоккеисты уступили сборной Венгрии 1:5. Единственную шайбу в составе украинской сборной забросил Архипенко.

В других матчах стартового тура Польша разгромила Италию 15:3, а Франция победила Эстонию 6:1.

В следующем матче 14 декабря сборная Украины сыграет против Польши. Начало - в 20:00.