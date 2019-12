58-летняя кикбоксерша избила 21-летнюю соперницу (Видео)

Поединок был закончен уже в первом раунде: Джонс обрушила на соперницу шквал ударов и судья был вынужден остановить поединок.

Ли Джонс должна была дебютировать в промоушене Shamrock FC 5 октября 2019 года на 323-м номерном турнире организации в поединке с соотечественницей, Элизабет Гриего, но поединок был отменён. В итоге дебют 58-летней спортсменки был перенесён на 7 декабря 2019 года, а её соперницей была назначена Рэй Остемповски.

Видео нокаута:

58-year-old Laura Lee Jones gets it done in the 1st RD vs. 21-year-old opponent at #ShamrockFC326 @GIFsZP

WATCH: https://t.co/kjIgv5yYXD pic.twitter.com/I8JHBfXk8C

— Shamrock FC (@Shamrock_FC) December 8, 2019