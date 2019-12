Биатлон. Украинки остановились в шаге от медали в женской эстафете в Хохфильцене

Женская сборная Норвегии выиграла эстафетную гонку 4х6 км на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене, Австрия. Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд стали обладательницами золотых наград несмотря на штрафной круг и семь дополнительных патронов.

Сборная России (Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт) лидировала большую часть гонки, но упустила победу на последнем круге, став второй.

Третьими финишировали представительницы Швейцарии (Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Айта Гаспарин, Лена Хекки).

Сборная Украины усилиями сестер Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидшгрушной заняла четвертое место. При чем Елена выборола "деревянную" медаль в жесткой борьбе с канадкой и лишь фотофиниш определил обладателя четвертого места.

Roeiseland has done it! She pulls back 15 seconds and takes the lead for @NSSF_Biathlon,

Lena Haecki does it again for @swissskiteam! She skis her team to third and their second podium in a row in #HOC19

Watch the action on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/dJr1bKASfN

— IBU World Cup (@IBU_WC) December 14, 2019