Бе выиграл гонку преследования в Хохфильцене, Пидручный - в Топ-20

В Хохфильцене состоялась мужская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону.

Победу одержал Йоханнес Тингнес Бе. Норвежец, стартовавший первым, прошел дистанцию без промахов и на финише опередил россиянина Александра Логинова на 33,5 секунды. Третье место занял Эмильен Жаклен из Франции.

Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, финишировавший на 16-й позиции. Антон Дудченко занял 32-е место, Артем Прима завершил гонку на 51-й позиции.

Завтра в Хохфильцене состоится мужская классическая эстафета и женская гонка преследования.

Результаты гонки:

There were a lot of ups and downs in the #HOC19 pursuit but here is how it finished. Watch again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/XyaMR9N0Rh

1. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия, 0+0+0+0) 31:27,0

2. Александр Логинов (Россия, 0+0+0+0) +33,5

3. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0+0+0) +40,5

4. Яков Фак (Словения, 0+0+0+0) +41,6

5. Симон Дестье (Франция, 1+0+0+0) +41,6

6. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0+1+1) +1:06,3

…

16. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+1+1) +1:57,2

32. Антон Дудченко (Украина, 0+0+0+1) +3:27,1

51. Артем Прима (Украина, 0+2+0+2) +5:27,2

Торжественное награждение:

It's time for the flowers to be awarded here in #HOC19! The top six in the pursuit are on their way to collect their prizes. Watch it now on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/ZPlz80vWrf