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Кровавый нокаут в чемпионском бою UFC Усман - Ковингтон (Видео)
Кровавый нокаут в чемпионском бою UFC (Видео)

В UFC отметили брутальный нокаут в бою Ян - Фейбер (Видео)

В UFC отметили брутальный нокаут в бою Ян - Фейбер (Видео)
12:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Президент UFC Дэна Уайт на пресс-конференции рассказал, кто получил бонусы компании по итогам турнира UFC 245.

Лучшим поединком шоу было признано титульное противостояние в полусреднем весе между Камару Усманом и Колби Ковингтоном. За это бойцы получили дополнительное вознаграждение в размере $ 50 тыс. каждый.

Россиянин Пётр Ян, нокаутировавший в третьем раунде Юрайю Фейбера, также получил чек на такую сумму. Его победа была признана выступлением вечера. Ещё одним выступлением вечера стала победа Ирен Алданы над Кейтлин Виейрой. Мексиканка нокаутировала соперницу в первом раунде и тоже заработала дополнительные $ 50 тыс.

Нокаут в бою Ян - Фейбера:

Кровавый нокаут в чемпионском бою UFC Усман - Ковингтон (Видео)

Напомним, кроме боя Усман — Ковингтон на турнире в Неваде прошло ещё два титульных поединка. Макс Холлоуэй потерял пояс в полулёгком весе, уступив Александеру Волкановски. А Аманда Нуньес защитила титул в противостоянии с Жермейн де Рандами.

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MMA, UFC, Новости ММА, Дэна Уайт, UFC 245, Ян - Фейбера.
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