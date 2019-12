В UFC отметили брутальный нокаут в бою Ян - Фейбер (Видео)

Лучшим поединком шоу было признано титульное противостояние в полусреднем весе между Камару Усманом и Колби Ковингтоном. За это бойцы получили дополнительное вознаграждение в размере $ 50 тыс. каждый.

Россиянин Пётр Ян, нокаутировавший в третьем раунде Юрайю Фейбера, также получил чек на такую сумму. Его победа была признана выступлением вечера. Ещё одним выступлением вечера стала победа Ирен Алданы над Кейтлин Виейрой. Мексиканка нокаутировала соперницу в первом раунде и тоже заработала дополнительные $ 50 тыс.

Нокаут в бою Ян - Фейбера:

Petr Yan probabaly sends Urijah Faber back into retirement with this unreal finish.#UFC245 pic.twitter.com/c72rObt6pJ

— WhatsUpMMA (@WhatsUp_MMA) December 15, 2019