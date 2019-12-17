Брынзак похвалил украинских биатлонисток

Новости спорта:Владимир Брынзак прокомментировал результаты национальной команды страны в двух стартовых этапах кубка Мира-2019.

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал результаты национальной команды страны в двух стартовых этапах кубка Мира-2019, которые прошли в Эстерсунде и Хохфильцене. По словам Брынзака, украинская сборная существенно прогрессирует.

«Доволен прогрессом у девушек. Сестры Семеренко и Елена Пидгрушная чувствуют себя совсем лучше, чем в прошлом году. Они могут соревноваться, показывать высокую скорость. Надо еще улучшить стрельбу, а дальше только радовать всех своими результатами», — цитирует функционера XSport.

«Пока настораживает непонятная ситуация с Дарьей Блашко. Мы рассчитывали, что она будет показывать лучшие результаты, чем есть, но пока что ей сложно себя найти. Возможно, Блашко еще нужно немного времени, чтобы вписаться в мировую элиту».

«Юлия Джима поздно начала подготовку, поэтому пропускает определенные гонки. Ей нужно время, чтобы подтянуться. Ожидаем, что наберет оптимальную форму к чемпионату мира, а с каждым нынешним стартом постепенно будет прибавлять. Юля опытная спортсменка и понимает, что делает. После третьего этапа Кубка мира она останется в Европе и будет готовиться к посленовогодним стартам».

По итогам двух этапов кубка Мира женская сборная Украины поднялась на две позиции в Кубке наций и занимает седьмое место.

Следующий этап Кубка мира по биатлону пройдет в Анси с 19 по 22 декабря.