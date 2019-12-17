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Чемпионат Украины по шахматам: борьба на финише будет весьма напряженной

Чемпионат Украины по шахматам: борьба на финише будет весьма напряженной
15:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:В Луцке продолжаются чемпионаты Украины среди мужчин и женщин по шахматам.

Составы обоих турниров достаточно представительны, хотя выступают не все сильнейшие. Среди участников по 10 мужчин и женщин, которые соревнуются по круговой системе.

У мужчин играют львовяне Юрий Криворучко и Андрей Волокитин, харьковские гроссмейстеры Павел Эльянов и Александр Моисеенко, чемпион мира среди юношей до 20-ти лет Евгений Штембуляк из Черноморска и другие шахматисты.

На старте всех удивил именно Евгений. Он победил таких "зубров", как Волокитин, Юрий Кузубов (Одесса) и Моисеенко. После шестого тура Штембуляк является единоличным лидером с результатом 4,5 очка. Причем, стиль игры шахматиста, определенная легкость и непринужденность подтверждают, что его результат абсолютно закономерен. 

На пол-очка позади идет Криворучко. На его счету две победы белыми и четыре ничьи черными. Высокий класс этого шахматиста давно известен, и он в очередной раз его демонстрирует. Волокитин, который неудачно стартовал, в последних турах резко добавил, что позволило ему выйти на текущее третье место с результатом 3,5 очка. 

Не все гладко складывается у тех, кто считался претендентами на победу - у Эльянова, Моисеенко и Кузубова. Но еще есть возможность поправить дела на финише. 

Турнирное положение участников следующее: Штембуляк - 4,5 очка, Криворучко - 4, Волокитин - 3,5, Эльянов, Спартак Высочин (Киев) - по 3, Виталий Бернадский (Черновцы), Петр Голубка (Тернопольская область), Моисеенко, Александр Ковчан (Харьков) - по 2,5, Кузубов - 2.

У женщин отлично стартовала двукратная чемпионка Европы одесситка Наталья Жукова. До четвертого тура она уверенно сохраняла единоличное лидерство, но потом притормозила. На повороте ее обошла молодая, но уже достаточно опытная киевлянка Юлия Осьмак.

Юлия начала соревнования с двух ничьих, но после этого одержала четыре победы подряд. Среди других участниц привлекает внимание Лиза Гребенщикова из Днепра. Ей только что исполнилось 14 лет, и она уже стала призером чемпионата Европы для своего возраста. Сейчас она имеет в активе 3 очка из 6-ти. Юная воспитанница тренера Евгения Чернова имеет хорошие перспективы на будущее.

Положение участников: Осьмак - 5 очков, Жукова - 4,5, Елена Мартынкова (Донецкая область), Марица Цирюльник (Днепро) - по 3,5, Мария Бердник (Харьков), Гребенщикова - по 3, Ольга Бабий (Тернополь), Анастасия Рахмангулова (Киев), Екатерина Должикова (Киев) - по 2, Евгения Долуханова (Харьков) - 1,5.

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В обоих турнирах осталось сыграть по три раунда. Плотность результатов свидетельствует о том, что борьба на финише будет весьма напряженной.

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Луцк, Шахматы, Чемпионат Украины, Шашки, Юрий Криворучко.
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