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Анонс 21-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч

Анонс 21-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч
11:14 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Чемпионат возвращается после долгой международной паузы.

Завтра, 19 декабря, чемпионат Украинской хоккейной лиги - Пари - Матч возвращается после длительной международной паузы. В рамках 21 тура чемпионата «Ледяные Волки» отправятся в гости к действующему чемпиону Украины, «Белый Барс» сразится с харьковским МХК «Динамо», а «Кременчук» попробует продлить свою победную серию в Херсоне.

19 декабря

18:30 «Донбасс» — «Ледяные Волки», прямая трансляция — сайты УХЛ и XSPORT.ua

Первый тур после двухнедельной паузы стартует в Дружковке, где местный «Донбасс» вновь примет столичных «Ледяных Волков». Минувшая встреча этих команд в 20 туре завершилась уверенной победой дончан со счётом 9:1, однако трудно сказать, что киевляне сдались без боя. К слову, достаточно неплохой поединок провел голкипер столичной команды Андрей Хапков, который хоть и пропустил 6 шайб из 9, однако во многом именно он не позволял дончанам увеличивать счёт на табло. 

В коллективе Сергея Витера результативным этот матча стал для Олега Шишлянникова, который в поединке против «Ледяных Волков» оформил хет-трик, а форварды Севастьян Карпенко и Виталий Лялька отметились дублями. 

На данный момент, «Донбасс» занимает третью строчку в турнирной таблице с 37 очками в 18 матчах, а «Ледяные Волки» с 11 баллами закрепились на пятом месте.

Стоит отметить, что во время международной паузы к «Донбассу» присоединились экс-форвард «Днепра» Кирилл Бондаренко, экс-защитник латвийского «Мого» Никита Колесниковс, а также вернулся в состав команды защитник Владислав Гончаров. 

Исходя из того, что дончане дважды потерпели поражение от "горожан" (0:3 и 1:5), а также с трудом выиграли в серии буллитов у «Днепра», можно предположить, что на поединок с киевлянами донецкая команда будет более, чем заряжена. И заряжен клуб будет не просто на победу, а на победу с максимально разгромным счетом. 

18:45 «Белый Барс» — МХК «Динамо», прямая трансляция — сайты УХЛ и XSPORT.ua

В 20 туре чемпионата УХЛ-Пари-Матч "барсам" удалось впервые в сезоне разгромить харьковчан со счётом 12:0. Если раньше все очные встречи между этими командами заканчивались с разницей в 4 шайбы, то в том матче «Белый Барс» смог отправить в ворота харьковчан по 4 безответные шайбы в каждом периоде. К слову, стоит отметить, что В крайних трех турах чемпионата голкипер белоцерковцев Кирилл Кучер оформил три шатаута.

На данный момент белоцерковцы набрали 28 очков и уверенно закрепились на четвёртом месте в турнирной таблице, а харьковчане, не выиграв ни одного матча, с 1 баллом остались на шестой строчке.

«Белый Барс» достаточно ровно проводит последние туры чемпионата - два овертайма с «Кременчуком» и «Донбассом», минимальное поражение от «Днепра» и две уверенные победы над «Ледяными Волками». Все это говорит о том, что "барсы" наконец-то нашли свою игру, а связка опыта и молодости начала давать свои плоды. Плюс в воротах уверенно страхует Кирилл Кучер, который не позволяет противникам увеличивать счёт на табло.

19:00 «Днепр» — «Кременчук», прямая трансляция — телеканал XSPORT и сайт УХЛ

Центральный матч тура состоится в Херсоне, где второй раз подряд «Днепр» примет «Кременчук» и попробует взять реванш перед домашними трибунами после поражения со счётом 1:2.

Стоит отметить, что победную вторую шайбу в матче в третьем периоде в ворота Олега Петрова отправил капитан "горожан" Николай Киселёв, а единственной шайбой херсонцев в матче отметился Александр Шибаев.

Таким образом «Кременчук» после победы в Херсоне набрал 53 очка и, продолжая лидировать в турнирной таблице, оторвался от "щук", занимающих второе место, на 12 баллов.

К слову, во время двухнедельной международной паузы в составе «Днепра» произошёл ряд изменений - клуб покинули ведущие форварды команды Микс Липсбергс, Александр Шибаев и Евгений Шулешов, а присоединился к клубу опытный экс-нападающий «Донбасса» Александр Матерухин. Поэтому команду Дмитрия Пидгурского ждут серьёзные изменения в звеньях и ротация состава.

Самая красивая болельщица Ливерпуля живет в Украине (Фото)

Также во время международной паузы на турнире в Венгрии травму получил основной голкипер "щук" Олег Петров, и еще не известно, поможет ли вратарь команде в поединке против лидера чемпионата. Именно по этой причине херсонский клуб подписал контракт с голкипером, сыгравшим 271 матч в ВХЛ Александром Хомутовым.

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