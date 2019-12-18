Скачать
Среда, 18.12.2019
Барселона - Реал: где и когда смотреть Эль-Класико
Барселона - Реал: где и когда смотреть Эль-Класико
Сауль Альварес - боксер 2019 года по версии ESPN
Сауль Альварес - боксер 2019 года по версии ESPN
Самая красивая болельщица Ливерпуля живет в Украине (Фото)
Самая красивая болельщица Ливерпуля живет в Украине (Фото)
Динамо vs Александрия: все результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Динамо vs Александрия: все результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

Именитый мотогонщик дисквалифицирован за допинг

Именитый мотогонщик дисквалифицирован за допинг
12:20 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта:Андреа Янноне дисквалифицирован за употребление запрещенных препаратов, сообщает пресс-служба Международной мотоциклетной федерации.

Итальянский мотогонщик Андреа Янноне дисквалифицирован за употребление запрещённых препаратов, сообщает пресс-служба Международной мотоциклетной федерации.

В допинг-пробе Янноне, взятой в ходе гоночного уик-энда Гран-при Малайзии в ноябре 2019 года, обнаружили следы анаболиков.

Отстранение гонщика вступает в силу немедленно. Сообщается, что у него есть право потребовать вскрытия пробы В.

В сети появилось первое видео с заездов Хэмилтона и Росси (Видео)

Наибольших успехов 30-летний Янноне добился в составе заводской команды "Дукати", за которую выступал с 2015 по 2016 год. В этот период итальянец одержал одну победу, а его лучшим результатом по итогам сезона стало пятое место в 2015 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автоспорт, Мотоспорт, Андреа Янноне.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самая красивая болельщица Ливерпуля живет в Украине (Фото)
02 Ломаченко: Лопес меня не впечатлил, но у него теперь есть пояс
03 Шовковский признался, что после игры присутствовал алкоголь
04 Матч между Францией и Украиной пройдет на Стад де Франс
05 Роберт Гарсия готов к победе Лопеса над Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь