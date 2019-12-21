Украина заняла 4-е место в миксте на этапе Кубка IBU

Новости спорта:Украинские биатлонисты заняли 4 место в миксте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.

Последний соревновательный день на этапе Кубка IBU (Международного союза биатлонистов) в австрийском городе Обертиллиах начался с одиночного микста, в котором украинская команда показала четвертый результат.

Украину представляли спортсмены, получившие приглашение на участие в знаменитой Рождественской гонке в Гельзенкирхене, - Анастасия Меркушина и Богдан Цымбал. Об этом сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Первый этап Анастасия Меркушина провела менее уверенно, чем приучила болельщиков к тому. На огневых рубежах она использовала три запасных патрона. На передаче украинская команда была четвертой, проигрывая лидерам всего 14 секунд. После этого Богдан Цымбал немного не рассчитал усилия и поплатился на огневых рубежах. На стрельбе лежа он закрыл мишени с одним запасным патроном, а на стрельбе стоя отправился на штрафной круг.

После двух этапов Украина шла восьмой с почти 50-секундным отставанием. Во второй половине гонки украинские биатлонисты начали героически отыгрывать упущенное на старте, но подняться на финише выше четвертой позиции им не удалось.

Победителями гонки стали представители Германии.

Результаты одиночной смешанной эстафеты

1. Германия (0+10) 44: 31,4

2. Россия (1+13) +8,6

3. Норвегия (1+9) +43,2

4. Украина (1+11) +1: 14,0

5. Австрия (0+8) +1: 40,6

6. Бельгия (0+9) +2: 05,3

Третий этап Кубка IBU завершится сегодня, 21 декабря, смешанной эстафетой. Гонка начнется в 13:30 по киевскому времени.