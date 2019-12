Анси: Пидгрушная пришла 12-й в гонке преследования, победа за Экхофф

Норвежка Тириль Экхофф победила 21 декабря в гонке преследования третьего этапа Кубка мира, который проходит во французском городе Анси.

10-километровую дистанцию Экхофф преодолела за 29 минут 41,6 секунды с двумя промахами на четырех огневых рубежах.

Второй была также норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволь (38,1 секунды отставания, 2 промаха), третьей - швейцарка Лена Хекки (46,0, 2).

Преследование. Женщины

1. Тирил Экхофф (1+0+1+0) 29:41,6

2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (1+0+1+0) +38,1

3. Лена Хекки (0+1+1+0) +46,0

...

12. Елена Пидгрушная (0+1+0+1) +1:49,3

17. Дарья Блашко (0+0+0+0) +2:12,1

22. Вита Семеренко (0+0+0+0) +2:31,9

23. Юлия Джима (0+0+1+0) +2:33,6

38. Валя Семеренко (1+0+0+2) +3:33,1

Congratulations to the top 3 in the #ALGB19 women pursuit. Eckhoff makes it 3 in a row @NSSF_Biathlon, Tandrevold second and a debut podium for Haecki in third. You can rewatch the whole race here on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/NUQkqIFxNy

— IBU World Cup (@IBU_WC) December 21, 2019