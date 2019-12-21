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Пидручный: Просто хочется отдохнуть, по семье соскучился

Пидручный: Просто хочется отдохнуть, по семье соскучился
23:06 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф ФБУ

Новости спорта:Лидер сборной Украины хочет немного отдохнуть.

В субботу во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира состоялась мужская гонка преследования, а лучшим среди украинцев был Дмитрий Пидручный.

Спортсмен надеется вскоре отдохнуть, однако не забывает об участии в Рождественской гонке.

- Сегодня у тебя, как у всей команды, начало было неплохое, но потом появлялись проблемы. Как можешь это объяснить?

- Честно говоря, пока трудно сказать, почему я так много намазал и в чем причина этих промахов. Пытался работать в своем ритме. И если в спринте явно поспешил с двумя выстрелами, то стрельба была вообще какая-то непонятная. Пока не понимаю, как появились эти промахи и что сделать, чтобы в следующий раз их не было. Хотя, видел, что многие соперники мазали сегодня, давали шансы, но я ими, к сожалению, не воспользовался.

- Настроение отпускное уже есть?

- Вот просто хочется отдохнуть, потому что три этапа подряд с непростыми гонками, по семье соскучился.

Биатлон. Анси: результаты гонки преследования среди мужчин 21.12.2019

- Но у тебя еще на носу Рождественская гонка.

- Да, еще и Рождественская гонка. Ну, я особо к ней как-то не готовлюсь, это же просто шоу. Понятно, что с нуля не приеду на нее, несколько подготовительных тренировок сделаем, но именно к ней как-то себя не настраиваю, это больше представление для болельщиков.

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Биатлон, IBU, Новости биатлона, Дмитрий Пидручный.
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