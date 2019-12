Корейский Зомби брутально нокаутировал Эдгара (Видео)

В Пусане (Южная Корея) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 165. В главном событии турнира встречались местный боец Чон Чхан Сон, известный под прозвищем Корейский Зомби, и бразидлец Фрэнки Эдгар, принявший бой на коротком уведомлении. Поединок продлился всего три минуты 18 секунд — Корейский Зомби нокаутировал соперника и завоевал победу.

В соглавном поединке турнира Волкан Оздемир решением судей победил Александра Ракича.

Основной кард

Чон Чхан Сон Корейский Зомби — Фрэнки Эдгар — победа Корейского Зомби нокаутом в первом раунде

"The Korean Zombie" rises again, burying Frankie Edgar in a mere three minutes and change! Chan Sung Jung may be our sport's greatest cult hero. #UFCBusan pic.twitter.com/BGl0Gggs3n

— Kyle Johnson (@VonPreux) December 21, 2019