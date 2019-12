Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Анси 22.12.19

На третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился мужской масс-старт. Его победителем стал норвежец Йоханнес Бё. Он преодолел дистанцию за 41 минуту 36,3 секунды, допустив один промах на третьем огневом рубеже.

Вторым стал представитель Франции Эмильен Жаклен (+42,1). Третьим финишировал норвежец Тарьей Бё (+51,8). Француз Мартен Фуркад показал пятый результат. На финише его опередил соотечественник, Кентен Фийон Майе.

Единственный представитель Украины в гонке Дмитрий Пидручный с двумя промахами финишировал 23-м.

Congratulations to the top 3 here in #ALGB19. J.T Boe @NSSF_Biathlon takes the win. Jacquelin @FedFranceSki gets a PB in second and Tarjei Boe is third. Watch all the action again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/KZ59dJHEqs

— IBU World Cup (@IBU_WC) December 22, 2019