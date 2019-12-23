Дональд Серроне - следующий соперник Конора Макгрегора

Новости спорта:Билеты на бой Конор Макгрегор - Дональд Серроне, который станет главным событием турнира UFC 246, разошлись за один день.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор МакГрегор возвращается в Октагон.

Бой Конор Макгрегор - Дональд Серроне состоится 18 января в Лас-Вегасе на UFC 246. Только продажа билетов уже собрала 10 миллионов евро.

Дональд Серроне (36 лет) — американский боец смешанных боевых искусств и бывший профессиональный кикбоксер, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории. По состоянию на сентябрь 2019 года занимает 5 строчку в официальном рейтинге UFC в лёгком весе.

Слова Серроне перед боем

"Я не собираюсь говорить плохо о нем. Мне все равно, что он делает в своей жизни. Он делает то, что считает нужным. Я такой же дикий и сумасшедший, но по-своему.

Единственное, о чем я говорю – это бои. То, что он делает внутри клетки и для спорта в целом невероятно. Для меня большая честь драться с ним. Это будет адский бой. С нетерпением жду этого".

В 2019-м году Серроне провел 4 боя: две победы против Александера Эрнандеса, Эла Яквинты и два поражения против Тони Фергюсона и Джастина Гейджи.