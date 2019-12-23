Дональд Серроне - следующий соперник Конора Макгрегора

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор МакГрегор возвращается в Октагон.
Бой Конор Макгрегор - Дональд Серроне состоится 18 января в Лас-Вегасе на UFC 246. Только продажа билетов уже собрала 10 миллионов евро.
Two men born to make history
@TheNotoriousMMA vs @CowboyCerrone
NEXT ON PPV! #UFC246 pic.twitter.com/TJB9RRwlx7
— UFC (@ufc) December 21, 2019
Дональд Серроне (36 лет) — американский боец смешанных боевых искусств и бывший профессиональный кикбоксер, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории. По состоянию на сентябрь 2019 года занимает 5 строчку в официальном рейтинге UFC в лёгком весе.
Слова Серроне перед боем
"Я не собираюсь говорить плохо о нем. Мне все равно, что он делает в своей жизни. Он делает то, что считает нужным. Я такой же дикий и сумасшедший, но по-своему.
Единственное, о чем я говорю – это бои. То, что он делает внутри клетки и для спорта в целом невероятно. Для меня большая честь драться с ним. Это будет адский бой. С нетерпением жду этого".
В 2019-м году Серроне провел 4 боя: две победы против Александера Эрнандеса, Эла Яквинты и два поражения против Тони Фергюсона и Джастина Гейджи.