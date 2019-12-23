Скачать
Понедельник, 23.12.2019
Салах получил "Золотой мяч" клубного чемпионата мира-2019
Салах получил "Золотой мяч" клубного чемпионата мира-2019
Торохтий отреагировал на решение МОК лишить его золотой олимпийской медали
Торохтий отреагировал на решение МОК лишить его золотой олимпийской медали
Лацио - обладатель Суперкубка Италии
Лацио - обладатель Суперкубка Италии
Конор Макгрегор вместе с семьей посетил Санта Клауса (Фото)
Конор Макгрегор вместе с семьей посетил Санта Клауса (Фото)

Дональд Серроне - следующий соперник Конора Макгрегора

Дональд Серроне - следующий соперник Конора Макгрегора
12:57 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта:Билеты на бой Конор Макгрегор - Дональд Серроне, который станет главным событием турнира UFC 246, разошлись за один день.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор МакГрегор возвращается в Октагон.

Бой Конор Макгрегор - Дональд Серроне состоится 18 января в Лас-Вегасе на UFC 246. Только продажа билетов уже собрала 10 миллионов евро.

Дональд Серроне (36 лет) — американский боец смешанных боевых искусств и бывший профессиональный кикбоксер, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории. По состоянию на сентябрь 2019 года занимает 5 строчку в официальном рейтинге UFC в лёгком весе.

Слова Серроне перед боем

"Я не собираюсь говорить плохо о нем. Мне все равно, что он делает в своей жизни. Он делает то, что считает нужным. Я такой же дикий и сумасшедший, но по-своему.

Единственное, о чем я говорю – это бои. То, что он делает внутри клетки и для спорта в целом невероятно. Для меня большая честь драться с ним. Это будет адский бой. С нетерпением жду этого".

Конор Макгрегор вместе с семьей посетил Санта Клауса (Фото)

В 2019-м году Серроне провел 4 боя: две победы против Александера Эрнандеса, Эла Яквинты и два поражения против Тони Фергюсона и Джастина Гейджи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, UFC, Новости спорта, Новости ММА, Конор Макгрегор, Дональд Серроне.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко: Мне смешно от того, что говорит отец Лопеса
02 23-летний футболист погиб в ДТП
03 Лацио - обладатель Суперкубка Италии
04 Владелец Динамо-Брест намерен избавиться от клуба
05 Челси без проблем одолел Тоттенхэм
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь