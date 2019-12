Дональд Серроне - следующий соперник Конора Макгрегора

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор МакГрегор возвращается в Октагон.

Бой Конор Макгрегор - Дональд Серроне состоится 18 января в Лас-Вегасе на UFC 246. Только продажа билетов уже собрала 10 миллионов евро.

