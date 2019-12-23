Российская биатлонистка согласилась пробежать гонку в нижнем белье

Новости спорта:Кристина Резцова собирается выступить на одной из гонок на Кубке мира, надев нижнее белье поверх своего спортивного костюма.

23-летняя российская биатлонистка Кристина Резцова призналась, что не жалеет о решении выйти на одну из гонок в 2013 году в нижнем белье поверх костюма, и выразила готовность повторить свой поступок.

Об этом сообщает сайт "Матч ТВ": "Стыдно ли мне за ту историю? Нет. А за что должно быть стыдно? Меня кто-то спрашивал: если на Кубке мира попросят пробежать так, то пробегу? Если мне за это ничего не будет в дисциплинарном плане, то пробегу. Ничего в этом такого не вижу".

Ее лучшим показателем является 18-е место на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Интересно, что ее мать является трехкратной олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам и биатлону и она осталась крайне недовольной таким поведением дочери.