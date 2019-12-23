Скачать
Вторник, 24.12.2019
Рейтинг самых высоких зарплат в мировом спорте
Рейтинг самых высоких зарплат в мировом спорте
France Football назвал лучшего игрока Франции 2019 года
France Football назвал лучшего игрока Франции 2019 года
Вячеслав Кравцов показал, что не создан для жизни в Японии (Фото)
Вячеслав Кравцов показал, что не создан для жизни в Японии (Фото)
Конор Макгрегор вместе с семьей посетил Санта Клауса (Фото)
Конор Макгрегор вместе с семьей посетил Санта Клауса (Фото)

Российская биатлонистка согласилась пробежать гонку в нижнем белье

Российская биатлонистка согласилась пробежать гонку в нижнем белье
16:49 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Кристина Резцова собирается выступить на одной из гонок на Кубке мира, надев нижнее белье поверх своего спортивного костюма.

23-летняя российская биатлонистка Кристина Резцова призналась, что не жалеет о решении выйти на одну из гонок в 2013 году в нижнем белье поверх костюма, и выразила готовность повторить свой поступок.

Об этом сообщает сайт "Матч ТВ": "Стыдно ли мне за ту историю? Нет. А за что должно быть стыдно? Меня кто-то спрашивал: если на Кубке мира попросят пробежать так, то пробегу? Если мне за это ничего не будет в дисциплинарном плане, то пробегу. Ничего в этом такого не вижу".

Ее лучшим показателем является 18-е место на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Фуркад отреагировал на отстранение России

Интересно, что ее мать является трехкратной олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам и биатлону и она осталась крайне недовольной таким поведением дочери.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Новости биатлона, Кристина Резцова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Клопп: Некоторые футболисты слишком дорогие для Ливерпуля
02 Вячеслав Кравцов показал, что не создан для жизни в Японии (Фото)
03 Бельгийский футболист назвал лучшего тренера в мире
04 Артета провел первую тренировку во главе Арсенала
05 Европейские гранды нацелились на вратаря аргентинского супер-клуба
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь