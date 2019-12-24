Apple выпустит компьютер для киберспортсменов

Новости спорта:Создатели iPhone планируют запустить новый продукт в 2020-м году.

Компания Apple планирует выпустить мощный компьютер, рассчитанный на киберспортсменов. Ожидается, что релиз продукта состоится в 2020 году, а его стоимость составит 5 тысяч долларов. Об этом сообщил портал Patently Apple со ссылкой на тайваньского инсайдера.

Журналисты предполагают, что это будет либо моноблок, либо игровой ноутбук с большим экраном. Если верить инсайдеру, анонс состоится на мероприятии Apple's Global Developer Conference в июне 2020 года.

Осенью 2019-го Apple запустила игровой сервис Arcade, который является частью App Store. В середине декабря в нем появилась годовая подписка.