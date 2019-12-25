Скандальный боец пытался покинуть Россию на лодке

Новости спорта:Скандальный российский боец Вячеслав Дацик задержан за нелегальный переход границы.

39-летний чемпион мира по панкратиону Вячеслав Дацик – бывший боец смешанных единоборств и радикальный националист, известный как Рыжий Тарзан. Он не раз привлекался полицией.

На этот раз его задержали пограничники во время попытки пересечь реку Нарву и попасть в Эстонию.

23 декабря было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 322 УК РФ "Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору". В ближайшее время суд будет выбирать Дацику меру пресечения. Ему светит 6 лет тюрьмы.

По словам жены бойца он пытался помочь другу показать направление на Эстонию. А поскольку льда на реке не было, то ребята решили применить лодку.