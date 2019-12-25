Рождественская гонка по биатлону: где и когда пройдет в 2019-м

Уже в эту субботу, 28 декабря, в Германии (Гельзенкирхен) на стадионе футбольного клуба Шальке (Фелтинс Арена) состоится 18-я Рождественская гонка по биатлону.
От Украины будут принимать участия Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина.
Сейчас Фелтинс Арена уже готовится принять Рождественскую гонку. На странице арены в Инстаграмм появились снимки, где во всю ждут биатлон!
18.35 – церемония открытия;
19.15 – масс-старт;
20.05 – гонка преследования;
21.00 – церемония закрытия.
Украина: Дмитрий Пидручный / Анастасия Меркушина;
Германия 1: Эрик Лессер / Лаура Дальмайер;
Германия 2: Бенедикт Долль / Дениз Херманн;
Италия: Лукас Хофер / Доротея Вирер;
Норвегия: Ветле Шостад Кристиансен / Марте Ульсбю-Ройселанн;
Австрия: Юлиан Эберхард / Лиза Тереза Хаузер;
Россия: Матвей Елисеев / Екатерина Юрлова-Перхт;
Чехия: Михал Крчмарж / Маркета Давидова;
Франция: Антонен Гигонна / Анаис Бескон;
Швейцария: Беньямин Вегер / Лена Хекки.
Трансляция соревнований в Украине на каналах UA-Перший и UA-біатлон не предусмотрена, потому что Рождественская гонка не входит в список тех соревнований, на которые есть права. Трансляция будет вестись на российских каналах "Матч ТВ" и "Матч! Планета", а также в прямом эфире "Беларусь 5".