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ФТУ заинтересована в участии Свитолиной на Олимпиаде в Токио

ФТУ заинтересована в участии Свитолиной на Олимпиаде в Токио
15:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:В 2019 году Элина Свитолина не выступала за сборную Украины.

Исполнительный директор Федерации тенниса Украины Евгений Зукин заявил, что организация заинтересована в том, чтобы первая ракетка страны Элина Свитолина сыграла на Кубке Федерации и на Олимпийских играх-2020, сообщает Tribuna.com.

"В заявку на Олимпийские игры внесем теннисисток, которые дадут добро на выступление за сборную. На заседании Президиума ситуация с Свитолиной не обсуждалась. Капитан команды Михаил Филима ведет прямые переговоры с Еленой относительно ее участия в матче в Таллинне.

В ФТУ нет задачи шантажировать Свитолину выступлениями на Олимпийских играх. Мы заинтересованы в участии нашей сильнейшей спортсменки как в Кубке Федерации, так и на Играх-2020. Единственное, что стоит отметить, что без согласия ФТУ никакого wild card, конечно же, не будет", - заявил Зукин.

Напомним, что в этом году Свитолина не играла в составе сборной Украины на Кубке Федерации. Элина объяснила свое отсутствие в национальной команде травмой. ФТУ же заявила, что агент теннисистки запросил слишком большие деньги за ее участие в турнире.

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Ранее Свитолина заявила, что хочет помочь сборной Украины в Кубке Федерации и сыграть на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Свитолина закончила теннисный сезон на 6-й строчке рейтинга WTA, уступив австралийке Эшли Барти в финале Итогового турнира.

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса.
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