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Вместе с Монфисом: Свитолина опубликовала видео своих тренировок в Дубае

Вместе с Монфисом: Свитолина опубликовала видео своих тренировок в Дубае
12:07 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта:Элина откроет сезон-2020 в начале января на турнире WTA Premier в Брисбене.

Украинская теннисистка Элина Свитолина работает над подготовкой к новому сезону. Сейчас она находится Объединённых Арабских Эмиратах и вместе с парнем - французским теннисистом Гаэлем Монфисом, проводит тренировки.

"По понедельникам мы бьём только с форхенда", - подписала видео Свитолина.

 
 
 
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On Monday we only hit forehands #pbitennisdubai #madinatjumeirah

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Напомним, недавно тренером спортсменки стал известный в прошлом киприот Маркос Багдатис.

Свитолина вошла в ТОП-100 украинцев

Сейчас Элина Свитолина занимает 6-ю строчку в рейтинге WTA.

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АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса.
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