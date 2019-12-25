Вместе с Монфисом: Свитолина опубликовала видео своих тренировок в Дубае

Украинская теннисистка Элина Свитолина работает над подготовкой к новому сезону. Сейчас она находится Объединённых Арабских Эмиратах и вместе с парнем - французским теннисистом Гаэлем Монфисом, проводит тренировки.
"По понедельникам мы бьём только с форхенда", - подписала видео Свитолина.
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On Monday we only hit forehands #pbitennisdubai #madinatjumeirah
Напомним, недавно тренером спортсменки стал известный в прошлом киприот Маркос Багдатис.
Сейчас Элина Свитолина занимает 6-ю строчку в рейтинге WTA.