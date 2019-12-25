Вместе с Монфисом: Свитолина опубликовала видео своих тренировок в Дубае

Новости спорта:Элина откроет сезон-2020 в начале января на турнире WTA Premier в Брисбене.

Украинская теннисистка Элина Свитолина работает над подготовкой к новому сезону. Сейчас она находится Объединённых Арабских Эмиратах и вместе с парнем - французским теннисистом Гаэлем Монфисом, проводит тренировки.

"По понедельникам мы бьём только с форхенда", - подписала видео Свитолина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram On Monday we only hit forehands #pbitennisdubai #madinatjumeirah Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina) 23 Дек 2019 в 5:34 PST

Напомним, недавно тренером спортсменки стал известный в прошлом киприот Маркос Багдатис.

Сейчас Элина Свитолина занимает 6-ю строчку в рейтинге WTA.