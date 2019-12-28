Рождественская гонка-2019: где и когда смотреть

Новости спорта:В прямом эфире шоу-гонку можно будет посмотреть на телеканале Спорт 1.

28 декабря 2019 года в немецком Гельзенкирхене на стадионе «Фелтинс-Арена» пройдет традиционная шоу-гонка World Team Challenge-2019, более известная украинским болельщикам как Рождественская гонка.

Гонка традиционно будет состоять из масс-старта и гонки преследования. Победитель будет определен по результатам персьюта. Украину представят Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный.

Телеканал «UA:Перший» не будет показывать соревнование, так как оно не входит в перечень таких, которые общественный вещатель вправе транслировать на территории Украины. В прямом эфире шоу-гонку можно будет посмотреть на телеканале Спорт 1.

Расписание:

18.35 – церемония открытия;

19.15 – масс-старт;

20.05 – гонка преследования;

21.00 – церемония закрытия.

Напомним, что в Рождественской гонке примет участие немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, которая в мае этого года объявила о завершении спортивной карьеры.