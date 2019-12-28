Меркушина и Пидручный завоевали бронзу Рождественской гонки

В субботу, 28-го декабря, в немецком Гельзенкирхене на стадионе футбольного клуба «Шальке» «Фелтинс Арена» состоялся масс-старт в рамках традиционной Рождественской гонки.
Победу одержали прошлогодние победители Доротея Вирер и Лукас Хофер из Италии. Украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный замкнули топ-3.
Результаты гонки:
1. Доротея Вирер / Лукас Хофер (6) 32:16,9
2. Лаура Дальмайер / Филипп Наврат (2) +4,5
3. Анастасия Меркушина / Дмитрий Пидручный (3) +12,0
4. Марте Олсбю Ройселанд / Ветле-Сьястад Кристиансен (5) +16,6
5. Анаис Бескон / Антонин Гигонна (4) +26,1
6. Лена Хекки / Беньямин Вегер (6) +36,2
7. Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер (4) +44,9
8. Маркета Давидова / Михал Крчмарж (8) +48,4
9. Дениз Херрманн / Бенедикт Долль (4) +1:08,7
10. Екатерина Юрлова-Перхт / Матвей Елисеев (5) +1:43,9
Сегодня еще состоится масс-старт.