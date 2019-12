Магнус Карлсен - чемпион мира по быстрым шахматам

Норвежский гроссмейстер и действующий чемпион мира по классическим шахматам Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду, который проходил в Москве. После 15 сыгранных туров он набрал 11,5 очка.

Вслед за норвежцем расположились иранец Алиреза Фируджа, американец Хикару Накамура и россиянин Владислав Артемьев, набравшие по 10,5 очка.

Интересно, что 29-летний Карлсен в третий раз стал чемпионом мира по быстрым шахматам.

Magnus Carlsen is the 2019 World Rapid Champion!



World's number one had a superb event in Moscow, scoring 11,5/15 undefeated. This is his third rapid title after 2014 and 2015.



Congratulations, @MagnusCarlsen #rapidblitz #chess #champion #Carlsen pic.twitter.com/pCMYsTTrMU

— International Chess Federation (@FIDE_chess) December 28, 2019