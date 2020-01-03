Макгрегор ответил тренеру Серроне

Новости спорта:Конор Макгрегор отреагировал на слова Джафари Ванье о том, что у ирландца много проблем.

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор ответил тренеру своего будущего соперника Дональда Серроне, Джафари Ванье, о том, что у Конора больше проблем, что у его подопечного.

В интервью тренер Серроне, заявил, что Дональду в бою с Макгрегором "нужно беспокоиться только о левой руку Конора в первом раунде".

Макгрегор поспешил ответить Ванье в Story's Instagram

"Напоминание: не связывайтесь с силой левой руки Конора"

Напомним, 18 января Конор Макгрегор вернется в октагон, чтобы провести бой с американцем Дональдом Серроне.