Скачать
Пятница, 03.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
Возвращение века: Ибрагимович стал футболистом Милана (Фото, Видео)
Возвращение века: Ибрагимович стал футболистом Милана (Фото, Видео)
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Глава UFC анонсировал реванш Мейвезер - Макгрегор
Глава UFC анонсировал реванш Мейвезер - Макгрегор

NaVi в 2019-м году заработали 1,8 млн долларов

NaVi в 2019-м году заработали 1,8 млн долларов
12:29 Сегодня Телеграф Фото: Natus Vincere

Новости спорта:Украинская организация заработала больше всех в СНГ.

Портал Esports Earnings опубликовал список киберспортивных организаций, которые заработали больше всех в 2019-м году.

Украинский клуб Natus Vincere ("Рождённые побеждать") занял первое место в СНГ-регионе. На счету NaVi 1,8 миллиона долларов. На втором месте Virtus.pro - 1,6 миллиона. На третьем месте Gambit 845 тысяч долларов.

В мировом рейтинге Natus Vincere занял 19-е место.

Михайлюк ударно провел матч NBA против Лос-Анджелес Клипперс (Видео)

А в мировом рейтинге больше всех заработала OG (15,8 млн долларов). OG — профессиональная киберспортивная команда, находящаяся в Европе, выступающая в дисциплине Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Наиболее известна благодаря победам на The International 2018 и The International 2019. Команда также одержала победу на The Frankfurt Major, The Manila Major, The Boston Major, The Kiev Major. Является первой командой по дисциплине Dota 2, которая смогла выиграть 2 турнира серии The International, причём подряд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киберспорт, Компьютерные игры, Navi, Natus Vincere, Virtus.pro.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нардеп "Слуги народа" попал в тройку лучших борцов 2019 года
02 Возвращение века: Ибрагимович стал футболистом Милана (Фото, Видео)
03 Аутсайдер АПЛ нацелился на форварда Челси
04 Ибрагимович выбрал игровой номер в Милане
05 Ливерпуль уверенно обыграл Шеффилд Юнайтед в АПЛ (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь