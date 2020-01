NaVi в 2019-м году заработали 1,8 млн долларов

Новости спорта:Украинская организация заработала больше всех в СНГ.

Портал Esports Earnings опубликовал список киберспортивных организаций, которые заработали больше всех в 2019-м году.

Украинский клуб Natus Vincere ("Рождённые побеждать") занял первое место в СНГ-регионе. На счету NaVi 1,8 миллиона долларов. На втором месте Virtus.pro - 1,6 миллиона. На третьем месте Gambit 845 тысяч долларов.

В мировом рейтинге Natus Vincere занял 19-е место.

А в мировом рейтинге больше всех заработала OG (15,8 млн долларов). OG — профессиональная киберспортивная команда, находящаяся в Европе, выступающая в дисциплине Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Наиболее известна благодаря победам на The International 2018 и The International 2019. Команда также одержала победу на The Frankfurt Major, The Manila Major, The Boston Major, The Kiev Major. Является первой командой по дисциплине Dota 2, которая смогла выиграть 2 турнира серии The International, причём подряд.