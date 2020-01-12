Фуркад выиграл масс-старт Оберхофа

Новости спорта:Пидручный финишировал на 15-й позиции.

На четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершился мужской масс-старт. Украину в гонке представляли Дмитрий Пидручный и Артем Прима.

Победителем масс-старта стал представитель Франции Мартен Фуркад, допустивший два промаха.

Второе место занял Арнд Пайффер из Германии, который на финише опередил француза Симона Дестье. Пидручный допустил четыре промаха и занял 15-е место. Прима заработал пять штрафных кругов и финишировал на 24-й позиции.

Сегодня состоялся и женский масс-старт, в котором победа досталась Кайсе Макарайнен из Финляндии. Елена Пидгрушная с шестью промахами заняла 18-е место.