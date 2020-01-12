Фуркад выиграл масс-старт Оберхофа

На четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершился мужской масс-старт. Украину в гонке представляли Дмитрий Пидручный и Артем Прима.
Победителем масс-старта стал представитель Франции Мартен Фуркад, допустивший два промаха.
Второе место занял Арнд Пайффер из Германии, который на финише опередил француза Симона Дестье. Пидручный допустил четыре промаха и занял 15-е место. Прима заработал пять штрафных кругов и финишировал на 24-й позиции.
Сегодня состоялся и женский масс-старт, в котором победа досталась Кайсе Макарайнен из Финляндии. Елена Пидгрушная с шестью промахами заняла 18-е место.