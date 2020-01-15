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Фергюсон готовится к Нурмагомедову на пляже (Видео)

Фергюсон готовится к Нурмагомедову на пляже (Видео)
14:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:35-летний Фергюсон и 31-летний Нурмагомедов сразятся на турнире организации в Бруклине. Поединок состоится 18 апреля.

В интернете появилось видео, на котором можно посмотреть, как американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон готовится к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.

На видео можно посмотреть, как Фергюсон на пляже отрабатывает различные приёмы, которые могут ему пригодиться в поединке с Нурмагомедовым, с помощью специального мяча.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в "твиттере" 32Red.

Фергюсон показал, как собирается бить Нурмагомедова (Видео)

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах, а у Фергюсона 25 побед в 28 боях.

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Видео, MMA, Новости ММА, Тони Фергюсон.
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