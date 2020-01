Фергюсон готовится к Нурмагомедову на пляже (Видео)

В интернете появилось видео, на котором можно посмотреть, как американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон готовится к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.

На видео можно посмотреть, как Фергюсон на пляже отрабатывает различные приёмы, которые могут ему пригодиться в поединке с Нурмагомедовым, с помощью специального мяча.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в "твиттере" 32Red.

Tony Ferguson gets some beach training in ahead of his title fight with Khabib Nurmagomedov #UFC249 pic.twitter.com/talKpaAGeD

— 32Red (@32Red) January 14, 2020