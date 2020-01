Биатлон: результаты мужского спринта в Рупольдинге 16.01.20

Украинские биатлонисты выдали лучшую мужскую гонку сезона. Сразу четверо подопечных Юрая Санитры закрыли все мишени. Артем Прима и Дмитрий Пидручный к идеальной стрельбе добавили приличную скорость, благодаря чему заняли места десятке сильнейших.

Сергей Семенов и Антон Дудченко попали в зачетную зону, у них 36 и 37 итоговые позиции соответственно. Для Семенова это первые очки на Кубке мира в этом сезоне. Еще один украинец Богдан Цымбал с двумя промахами в пассиве финишировал на 88-й строчке финишного протокола.

Победу одержал француз Мартен Фуркад, который лишь на три секунды преодолел дистанцию быстрее, чем его соотечественник Кантен Фийон Майе. Порадовал местную публику Бенедикт Долль, замкнувший тройку сильнейших. Все призеры без промахов отработали на огневых рубежах.

Результаты гонки:

Martin Fourcade took win number 80 today in the #RUH20 sprint but where did the others finish today? Check out the race replay on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/7BeEg9UmXF

— IBU World Cup (@IBU_WC) January 16, 2020