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Конор Макгрегор - Дональд Серроне: где и когда смотреть бой

Конор Макгрегор - Дональд Серроне: где и когда смотреть бой
09:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Поединок пройдет в Лас-Вегасе на турнире UFC 246 в ночь с 18 на 19 января.

В ночь с 18 на 19 января зрители на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) станут свидетелями грандиозного боя в рамках турнира UFC 246 между бывшим чемпионом мира в легком весе ирландцем Конором Макгрегором (21 победа, 4 поражения) и американцем Дональдом Серроне (36 побед, 13 поражений).

Накануне бойцы UFC Конор Макгрегор и Дональд Серроне успешно прошли взвешивание перед поединком на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

Бой пройдет в полусредней весовой категории, поэтому верхней границей для бойцов был вес в 170 фунтов (77 кг). Именно этот вес и показали Серроне и Макгрегор.

Промо боя

Макгрегор - Серроне: полный файткард турнира UFC 246

В прямой трансляции бой Макгрегор — Серроне на территории Украины покажет телеканал Setanta Sports Ukraine (на МЕГОГО). Ориентировочное начало — 19 января в 06:30 по киевскому времени. Также поединок покажут телеканалы «Рен-ТВ» (Россия), ESPN+ (США), BT Sport Box Office (Великобритания).

За этот бой Конор Макгрегор получит 5 миллионов долларов гонорара. Эта сумма не учитывает процент от продажи платных трансляций, а также спонсорские отчисления. Дональд Серроне заработает 2 млн долларов.

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MMA, UFC, Конор Макгрегор.
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