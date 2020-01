Фигуристка зацепилась волосами за костюм партнера (Видео)

Пайпер Гиллес во время ритм-танца зацепилась волосами за костюм партнёра, Поля Пуарье. Мужчине пришлось помочь девушке освободиться.

Несмотря на это происшествие, пара выиграла ритм-танец. Они получили от судей оценку 88,86 балла. На втором месте — Марджори Лажо и Захари Лага (77,26), промежуточную третью строчку занимают Кэролайн Сусиc и Шейн Фирус (75,83).

Видео доступно на странице журналиста Ника Заккарди в "Твиттере".

