"Веселый парень": Макгрегор ответил на вызов Мейвезера

Новости спорта:Конор Макгрегор прокомментировал возможный второй поединок с бывшим чемпионом Флойдом Мейвезером.

Ирландский боец Конор Макгрегор прокомментировал возможный второй поединок с бывшим чемпионом Флойдом Мейвезером.

"Да, я видел его пост в соцсетях. Он еще забыл упомянуть в постере мою компанию "McGregor Sports & Entertainment". Так что обойдется, раз он так поступил. Ха-ха.

Послушайте, надо посмотреть, как все развернется, но могу сказать, что Флойд - очень веселый парень. Посмотрим, как получится. Переговоры и обсуждения никогда не заканчиваются - они идут постоянно. Флойд далек от завершения карьеры, и, я думаю, в какой-то момент наш еще один бой мог бы состоятся", - заявил Конор.

Напомним, Макгрегор вернулся в октагон, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд.